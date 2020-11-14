14 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında teknik görüşmeler tamamlandı

Son dakika: MSB duyurdu: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında teknik görüşmeler tamamlandı

Son dakika haberine göre 'den yapılan açıklamada, "Türk ve heyetleri arasında ’ndaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır." denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında teknik görüşmeler tamamlandı

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB) teknik görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Bakanlıkta Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmalar ile Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Son dakika: MSB duyurdu: Rus heyet ile toplantılar sürecek SON DAKİKA: MSB DUYURDU: RUS HEYET İLE TOPLANTILAR SÜRECEK
Rus Barış Gücü Dağlık Karabağda resmen göreve başladı! 16 gözlem noktasında... RUS BARIŞ GÜCÜ DAĞLIK KARABAĞ'DA RESMEN GÖREVE BAŞLADI! 16 GÖZLEM NOKTASINDA...
Karabağ’da ortak Türk – Rus merkezi anlaşması ne anlama geliyor? Risk unsuru var mı? Abdullah Ağar A Habere yanıtladı KARABAĞ'DA ORTAK TÜRK – RUS MERKEZİ ANLAŞMASI NE ANLAMA GELİYOR? RİSK UNSURU VAR MI? ABDULLAH AĞAR A HABER'E YANITLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA