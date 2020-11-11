Rus Barış Gücü Dağlık Karabağ'da resmen göreve başladı! 16 gözlem noktasında...

16 GÖZLEM NOKTASINDA FAALİYET YÜRÜTÜLECEK



Hat boyunca oluşturulan gözlem noktaları ile de bilgi veren Rudskoy, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalara uyumu kontrol etmek için kuzey ve güney sorumluluk alanlarında 16 gözlem noktası kurulması planlanıyor. Bunlar, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca yer alacak. Bu noktalara ateşkes ihlalleri hakkında bilgi toplama, bu bilgileri barış gücü komutasına iletme, bunun yanı sıra transit trafiğin güvenliğini sağlama ve sivillere karşı yasa dışı eylemleri bastırma görevi verildi. Bu, barışçıl hayata erken geçiş ve mültecilerin dönüşüne katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu.







DAĞLIK KARABAĞ'DA SURİYE METODU



Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından Türkiye ile Rusya arasında anlaşmalar yapılmış ve bu anlaşmalar çerçevesinde tampon bölgelerde Rus askeri polisi devriyeler atmıştı. Bu metodun Dağlık Karabağ'da da uygulanacağını belirten Rudskoy bölgede Rus askeri polisi tarafından devriye yapılacağını söyleyerek, "Barışı koruma operasyonu alanında barışı koruma birliğinin parçası olan askeri polis birimleri de görev yapacak. Bu birlikler temas hattı boyunca devriye gezmeye, konvoylara ve yük taşınmasına eşlik etmekten sorumlu olacak" dedi.

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