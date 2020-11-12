Gaziantep’teki karakol saldırısının talimatını veren PKK’lının kimliği tespit edildi

SALDIRI TALİMATINI ERHAN PORSİPİ KOD ADLI İSHAK ÖZÇAKTU VERMİŞ

R.Ö., güvenlik güçlerine verdiği ifadede Gaziantep'teki 25 Aralık Karakoluna yönelik saldırının nasıl gerçekleştiğiyle ilgili detayları anlattı. R.Ö., S.D. ile birlikte Diyarbakır Lice kırsalında kırmızı kategoride aranan Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu isimli örgüt mensubunun da arasında olduğu 3 örgüt mensubu ile görüştüklerini, buradan aldıkları talimatla mühimmatları Gaziantep'e getirdiklerini söyledi. Mühimmatları saldırıyı gerçekleştiren iki örgüt mensubuna teslim ettiklerini ve saldırı gerçekleşene kadar teröristlerin ikametinde kaldıklarını ifade etti.