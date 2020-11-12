Dünya devi Türkiye'yi seçti! TUSAŞ ile Boeing arasında anlaşma yapıldı

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın da anlaşmanın hem Boeing ve TUSAŞ'ın uzun yıllara dayanan ortaklığına yeni bir boyut daha kazandırdığının altını çizerek, "Bu gibi Türk havacılığının gelişimine köklü katkılar sağlayan projeler, önemli bir teknoloji ortağımız olarak gördüğümüz Türkiye'ye güvenimizin ve kalıcı iş birliği taahhüdümüzün de bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.