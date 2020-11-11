1980 yılında öldürülen CHP’li Zeki Tekiner’in ailesinden şok ifadeler: CHP celladıyla siyaset yapıyor





SİZ DERDİ DERT EDİNMEZSİNİZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti yönetiminin vefasızlığından dem vuran Tekiner, şunları yazdı:

"Kendinize göre galiba sessiz kalarak süreci "iyi" yönettiniz ve ittifak ortağınızı neyse ki hiç rahatsız ve tedirgin etmeden konuyu kapattınız. Peki, tarih bir gün gelir de bunun hesabını sormaz mı? Onur, hakikat ve ahde vefada siz bu kadar mı acze düştünüz? Bu ülkede yaşanan tek bir acıyı derinden ve samimiyetle hissettiğinize inanmıyorum. Siz derdi dert edinmezsiniz çünkü hakikate adil bir yerden bakamayacak kadar köklü zaaflarınız ve filtreleriniz var. "Yolu yolumuzu aydınlatıyor" "Unutturmayacağız" "Konunun takipçisi olacağız" gibi içi tamamen boş sözleri yinelemekten öte bir başka yol bilmezsiniz. Bir diğer yanda da dilinize pelesenk ettiğiniz "hak, hukuk, adalet" kavramlarınız var. Kilometrelerce yol yürümekle bir bedel ödediğinizi var sayıp o uzun yürüyüşe romantizmle bakacak kadar ülke gerçeklerinden kopuksunuz. O nedenle donuk, hissiz ve kibirlisiniz. "