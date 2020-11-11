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Son dakika: Zonguldak Valiliğinden flaş koronavirüs kararı: HES kodu zorunluluğu getirildi

Son dakika haberi...  Valiliği,  salgını nedeniyle il dışından gelenlerin Hayat Eve Sığar () koduyla kente girişine izin verilmesine karar verdi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Zonguldak Valiliğinden flaş koronavirüs kararı: HES kodu zorunluluğu getirildi

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, salgınına karşı yeni tedbirler alındı.

Kurul, koronavirüs vakalarının il dışı kaynaklı olan vaka sayılarında yükseliş gözlenmesi üzerine kent girişlerinde kodu sorgulaması yapılarak risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine ve risk saptanan (temaslı veya pozitif vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanarak belirlenen KYK yurtlarında izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesine karar verdi. Ayrıca tüm pazar yerleri HES kodu sorgulamasının yapılmasına, çay ocaklarında ise 15 gün süreyle masa ve sandalyelerin kaldırılmasına sadece iş yeri ve işletmelere çay ve içecek servisi yapılmasını kararlaştırdı. Sosyal izolasyonu temin amacıyla misafir ziyaretleri, ev oturmaları, doğum günü, altın günü, nişan, kına, taziye, kuran okuma gibi evde gerçekleştirilen etkinlikler de ikinci bir emre kadar yasaklandı.



Alınan kararlara uymayan kişilere ise 'Kabahatler Kanunu'nca 392 lira, iş yerlerine, işletmelere ve kurumlara ise 3 bin 180 lira, maske takma kuralına aykırı hareket edenlere de 900 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.

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