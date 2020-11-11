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FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı sahte kimlikle Trabzon'da yakalandı

Son dakika gelen haberde 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan eski yüzbaşı, sahte kimlikle yakalandı.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı sahte kimlikle Trabzon'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte örgüte ait hücre evlerine yönelik çalışmalarda, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ardışık arama kaydı ve hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç yüzbaşı M.U'nun bir hücre evinde saklandığı tespit edildi.

EŞİ DE TUTUKLU

Eşi de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan M.U'nun, sahte kimlik kullanarak inşaat işleriyle uğraştığı belirlendi.

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İSKELEDE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İnternet ilanlarıyla inşatlarda çalıştığı tespit edilen şüpheli, iskelede çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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