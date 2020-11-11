Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: Hasarlar mahalle mahalle tespit edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremiyle ilgili olarak, "Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamına bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız ve muhtarlarla görüşmek suretiyle gelen tüm hasarlar mahalle mahalle tespit edilmiştir." dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremiyle ilgili olarak bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Kurum hasarların mahalle mahalle yapıldığını söyledi.
İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması:
"Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamına bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız ve muhtarlarla görüşmek suretiyle gelen tüm hasarlar mahalle mahalle tespit edilmiştir."