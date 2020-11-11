Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya Sağlık Bakanı Murashko arasında koronavirüs aşısı görüşmesi!
Son dakika haberine göre... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile koronavirüs aşısı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.
TÜRKİYE 'SPUTNİK V' AŞISIYLA İLGİLENDİĞİ İFADE EDİLDİ
Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Türkiye'nin Rusya'nın COVİD-19 için ürettiği 'Sputnik V' aşısıyla ilgilendiği ifade edildi.
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İKİ BAKAN ENFEKSİYONUN YAYILMASI İLE İLGİLİ DURUMU GÖRÜŞTÜ
Açıklamada, iki Bakanın COVID-19'un önlenmesi için aşıların geliştirilmesine ayrı ayrı odaklanarak yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla ilgili durumu tartıştıkları ifade edildi.
TÜRKİYE 'SPUTNİK V' AŞISI ÜRETİMİNİ ORGANİZE ETMEKLE İLGİLENİYOR
"Türkiye Sağlık Bakanı, yerel mevzuatın öngördüğü toksikolojik çalışmaları yaptıktan sonra Türk ilaç üreticilerinin tesislerinde 'Sputnik V' aşısı üretimini organize etmekle ilgilendiğini ifade etti" denildi.