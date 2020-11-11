Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya Sağlık Bakanı Murashko arasında koronavirüs aşısı görüşmesi!

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.