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Türkiye'den Karabağ açıklaması: Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi!

Son dakika haberine göre; 'ın, Karabağ'ı işgalinden kurtarması 'de de memnuniyetle karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı , Azerbaycan'ın Karabağ zaferi için "Bayrak ve Ezan Karabağ'da yeniden yükseldi" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Türkiye'den Karabağ açıklaması: Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi!

Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer ilan etmesinden sonra Türkiye'den de zaferle ilgili açıklamalar geldi. TBMM Başkanı Şentop Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgâl edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı. Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi. Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutluyor; şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak, çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek. Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün" ifadelerini kaydetti.

BAKAN GÜL: HAKKINDIR ÖZGÜRLÜK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından 'Özgürlük senin hakkın, inanç senin aşkın' anlamına gelen Azerice "Senin haggındır azadlıg, senin eşgindir iman" paylaşımını yaptı.

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