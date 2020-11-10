Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 10 Kasım Salı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 10 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

AĞIR HASTA SAYISINI AZALTMAK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz."ifadelerini kullandı.