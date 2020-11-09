Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 09 Kasım 2020

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 09 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 09 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS (KOVİD-19) VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 8 KASIM PAZAR