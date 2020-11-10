10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Devlet Başkanı Putin ile görüştü. İki lider 'daki son gelişmeleri hakkında fikir alışverişinde bulunurken Başkan Erdoğan dün akşam yaşananların kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan ayrıca Ermenistan'ın ateşkese uyması gerektiğini ifade etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Başkan , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

ERMENİSTAN ATEŞKESE UYMALI

Başkan Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti. Türkiye ve Rusya'nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

RUS TARAFINA DA SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin de, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Rus barış gücü yola çıktı ERMENİSTAN KARABAĞ'DAN ÇEKİLİYOR: RUS BARIŞ GÜCÜ YOLA ÇIKTI

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN ARASI KORİDOR ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi.

AYNI İŞBİRLİĞİ RUHU SURİYE'YE YANSIMALI

Dağlık Karabağ'ın, bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye-Rusya iş birliğinin önemini gösterdiğini belirten Başkan Erdoğan, aynı iş birliği ruhunun Suriye krizi için de yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini ifade etti.

Son dakika...Ermenistan yenilgiyi kabul etti: Ermenistan Karabağ'dan çekilecek SON DAKİKA...ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ: ERMENİSTAN KARABAĞ'DAN ÇEKİLECEK

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA