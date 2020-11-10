Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. İki lider Dağlık Karabağ'daki son gelişmeleri hakkında fikir alışverişinde bulunurken Başkan Erdoğan dün akşam yaşananların kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan ayrıca Ermenistan'ın ateşkese uyması gerektiğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
ERMENİSTAN ATEŞKESE UYMALI
Başkan Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti. Türkiye ve Rusya'nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.
RUS TARAFINA DA SORUMLULUK DÜŞÜYOR
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin de, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi.
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN ARASI KORİDOR ÖNEMLİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi.
AYNI İŞBİRLİĞİ RUHU SURİYE'YE YANSIMALI
Dağlık Karabağ'ın, bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye-Rusya iş birliğinin önemini gösterdiğini belirten Başkan Erdoğan, aynı iş birliği ruhunun Suriye krizi için de yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini ifade etti.
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