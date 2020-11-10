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Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a mesaj: Samimi ve kararlı vizyonunuz için teşekkür ederim

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı 'a mesaj gönderdi. Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a mesaj: Samimi ve kararlı vizyonunuz için teşekkür ederim

Başkan Erdoğan mesajında, "Sayın Başkan. Ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Resmi seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim. Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim. Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğandan Trumpa mesaj: Samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A MESAJ: SAMİMİ VE KARARLI VİZYON İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

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