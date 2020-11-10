Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. İki lider Dağlık Karabağ'daki son gelişmeleri hakkında fikir alışverişinde bulunurken Başkan Erdoğan dün akşam yaşananların kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan ayrıca Ermenistan'ın ateşkese uyması gerektiğini ifade etti.