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Milli Savunma Bakanı Akar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da

Son dakika haberi... Hulusi Akar, , Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Cumhurbaşkanı ’i ziyaret etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Milli Savunma Bakanı Akar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Yukarı Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti.

Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.

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