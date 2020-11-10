Dışişleri Bakanlığından Myanmar seçimlerine 'kapsayıcılık' eleştirisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimler Myanmar'ın demokrasi ve reform sürecinde önemli bir aşamayı teşkil etmiştir. Buna mukabil, seçimlerde Müslüman Rohingalara oy kullandırılmamış olması ve çok sayıda Müslümanın adaylığının kabul edilmemesi, seçimlerin kapsayıcılığı açısından ciddi bir eksiklik teşkil etmektedir. Kurulacak yeni hükümetin bu eksikliklerin giderilmesi yönünde adımlar atarak, demokratik kurumların ve kısıtlamasız temsil dahil demokratik ilke ve uygulamaların güçlendirilmesini sağlamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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