İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE ALINAN KARARLAR

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 56 no'lu kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:0020:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-16:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir.