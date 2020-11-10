Son dakika: İstanbul'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi...İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.12 Kasım günü başlayacak olan kısıtlama kararından başta doktorlar, sağlık çalışanları, işletme sahibi, esnaf, çiftçi vb. meslek gruplarında çalışan 65 yaş üstündeki kişiler muaf tutulacak.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE ALINAN KARARLAR
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 56 no'lu kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:0020:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-16:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir.
KİMLER MUAF SAYILACAK?
Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar,sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri,işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının yasaktan muaf tutulmasına karar verildi.
KISITLAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması 12.11.2020 Perşembe günü başlayacak.
ANKARA'YA DA KISITLAMA GELMİŞTİ
Ankara Valiliğinden bugün yapılan açıklamada "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.
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