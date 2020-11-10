Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Okullar en son kapatılacak kurumlar





'ÇOCUKLAR ÇOK AZ BULAŞTIRIYOR'

Prof. Dr. Tezer, Avrupa'da ekim ayının sonuna doğru kısıtlamaların geldiğine; ancak okullarla ilgili bir kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğine dikkat çekti. Türkiye'de de okulların kademeli olarak açıldığını belirten Porf. Dr. Tezer, "Çocukların okullarda maske takma kurallarına uyduklarını, öğretmenlerin de dikkatli olduğunu biliyoruz. Küçük çocuklar hiç şikayetleri olmazsa etraflarına çok az bulaştırıyorlar. Ama eğer kurallara uyulmazsa bunlar da bulaşıcı pozisyona geçebilirler. Bizim korktuğumuz hiç şikayeti olmayan çocuklar, okula gittikleri zaman bulaşıcılıkta ne kadar rol oynayabilirler? Şu ana kadar veriler çok etkili bir bulaş olmadığı yönünde; ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Tüm Avrupa'da okullar şu an kapatılmış durumda değil ve Dünya Sağlık Örgütü de en son okulların kapatılmasının gündeme alınmasını söylüyor" dedi.