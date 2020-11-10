Yakalanan terörist her şeyi itiraf etti: TSK büyük bir darbe vurdu

G.D, güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri nedeniyle destek yollarının kesildiğini, bunun yanı sıra gizlenme ve gıda malzemeleri olmak üzere diğer konularda da büyük sıkıntılar çektiklerine işaret etti.

Yaşanan sorunlar nedeniyle sözde Karadeniz açılım grubunda görüş ayrılıkları ile kopmaların yaşandığına değinen G.D'nin ifadesine, başarılı operasyonlarla PKK'nın sözde "Karadeniz açılım grubu"nun çökertildiği yansıdı. G.D, "Operasyonlar çok etkili oldu. Karadeniz açılım grubunda aralarında bölge sorumlularının da olduğu birçok isim öldürüldü. Yaşanan sıkıntılara dayanamayan bazı isimler güvenlik güçlerine teslim oldu. Ben ve geride kalan az sayıdaki örgüt üyesi ise kaçarak bölge dışına çıktık." dedi.