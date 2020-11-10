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Antalya'daki 10 Kasım törenine eski CHP'li vekil Tuncay Ercenk'in protokol sevdası damga vurdu

’daki Atatürk’ü anma programında ilginç bir olay yaşandı. 22. dönem , törende Antalya Valisi 'nın yanında durmak istedi. Uyarılara kulak asmayan eski CHP'li vekil korumalar eşliğinde diğer protokol üyelerinin yanına geçti.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Antalya'daki 10 Kasım törenine eski CHP'li vekil Tuncay Ercenk'in protokol sevdası damga vurdu

Büyük Önder , ebediyete intikalinin 82. yılında yurdun dört bir yanından törenlerle anıldı.

ESKİ CHP'Lİ VEKİL EN ÖNDE DURMAK İSTEDİ

'daki törende şelenk sunumu sırasında Vali 'nın yanında durmak isteyen 22. dönem , diğer protokol üyelerinin yanına geçmesi için uyarıldı.

Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen Ercenk, valilik korumalarının eşliğinde diğer protokol üyelerinin yanına geçti.

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