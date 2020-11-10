Antalya'daki 10 Kasım törenine eski CHP'li vekil Tuncay Ercenk'in protokol sevdası damga vurdu
Antalya’daki 10 Kasım Atatürk’ü anma programında ilginç bir olay yaşandı. 22. dönem CHP Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, törende Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın yanında durmak istedi. Uyarılara kulak asmayan eski CHP'li vekil Tuncay Ercenk korumalar eşliğinde diğer protokol üyelerinin yanına geçti.
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ESKİ CHP'Lİ VEKİL EN ÖNDE DURMAK İSTEDİ
Antalya'daki törende şelenk sunumu sırasında Vali Ersin Yazıcı'nın yanında durmak isteyen 22. dönem CHP Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, diğer protokol üyelerinin yanına geçmesi için uyarıldı.
Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen Ercenk, valilik korumalarının eşliğinde diğer protokol üyelerinin yanına geçti.
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