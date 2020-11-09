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Son dakika: Bakanlık duyurdu! Yıldırım- 10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Son dakika: Bakanlık duyurdu! Yıldırım- 10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım- 10 operasyonunda, Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.

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