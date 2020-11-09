Peşmerge Tugay Komutanı: PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır

PKK'nın son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) artan terör eylemlerini değerlendiren Ali, "PKK'nın tacizlerine ve ihlallerine karşı bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Söz konusu bölgelerin kontrolünü sağlamak için gereken kudretimiz var." ifadelerini kullandı.