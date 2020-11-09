09 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Peşmerge Tugay Komutanı: PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır

Peşmerge Tugay Komutanı: PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır

Necat Ali, terör örgütü ’nın Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını ve kendileriyle savaşacak gücü kalmadığını söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2020
ABONE OL
Peşmerge Tugay Komutanı: PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır

merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Necat Ali, terör örgütü 'nın Türk Silahlı Kuvvetleri () karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını belirtti.

PKK'nın son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde () artan terör eylemlerini değerlendiren Ali, "PKK'nın tacizlerine ve ihlallerine karşı bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Söz konusu bölgelerin kontrolünü sağlamak için gereken kudretimiz var." ifadelerini kullandı.

Ali, Erbil ve yönetimlerinin Birleşmiş Milletler () gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları anlaşmasına değinerek, PKK'nın bölgeden çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Peşmerge Tugay Komutanı, PKK'nın Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradığına dikkati çekerek, "Açık söylüyorum PKK, Peşmerge ile savaşacak güçte değil." dedi.

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB DUYURDU! FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 2 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ermenistan ordusunun PKK listesi ortaya çıktı! İlk kez A Haber’de… ERMENİSTAN ORDUSUNUN PKK LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI! İLK KEZ A HABER'DE…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA