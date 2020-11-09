FETÖ'cü hainleri Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 organizatör tutuklandı

16 Ağustos 2020 tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga koyu açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta sahil güvenlik ekiplerince yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin de bulunduğu yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen O.K ve M.U Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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