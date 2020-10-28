Yıldırım 10 operasyonunda flaş gelişme: Van'da PKK'ya ağır darbe

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik Başkale ilçesi kırsalında 'Yıldırım 10' operasyonu düzenlendi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 1 zagros/şiyar-1 keskin nişancı tüfeği, bu tüfeği ait fişek, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 kilo C4 patlayıcı, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.