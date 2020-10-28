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Yıldırım 10 operasyonunda flaş gelişme: Van'da PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberleri... 'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin terör örgütü 'ya yönelik düzenlediği 'Yıldırım 10' operasyonunda, nişancı tüfeği, mühimmat, el yapımında kullanılan patlayıcılar ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Yıldırım 10 operasyonunda flaş gelişme: Van'da PKK'ya ağır darbe

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik Başkale ilçesi kırsalında 'Yıldırım 10' operasyonu düzenlendi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 1 zagros/şiyar-1 keskin nişancı tüfeği, bu tüfeği ait fişek, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 kilo C4 patlayıcı, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

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