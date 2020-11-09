Seçim Kanunu değişiyor! AK Parti'den flaş hamle! İşte 5 maddede yeni seçim sistemi

MUHTARLIK SEÇİMLERİNE YENİ TARİH

AK Parti, özellikle büyükşehirlerde muhtarlık seçimlerinin seçim sonuçlarını çok yakından etkilediği görüşünde. AK Parti kaynakları, muhtarlık seçimleri için vatandaşların kendi yakınları seçilsin diye yaşadıkları büyükşehirlerden nüfus kaydını alarak memleketine taşıdığını, bunun da seçim sonuçlarını etkilediğine dikkat çekiyor. Taslakta bununla ilgili de önemli bir değişiklik öngörülüyor. Bunun için yerel seçimlerle aynı anda yapılan muhtarlık seçimlerinin, 1 yıl önce veya 1 yıl sonra yapılması düşünülüyor. Yine muhtarlık seçim sisteminin tamamen değiştirilmesi, diğer seçimlerde kullanılan pusula sistemine geçilmesi, muhtarların aday olup olmayacaklarının 10 gün önceden YSK tarafından kesinleştirilmesi gibi köklü değişiklikler öngörülüyor. AK Parti kaynakları, "Muhtar seçiliyor, mazbatasını almaya gidiyor, sabıkası olduğu için mazbata alamıyor. Bu durumda birçok muhtarlık seçimleri yenilenmek zorunda kalıyor. Yeni sistemde tıpkı diğer seçimlerde olduğu gibi aday olup olamayacağı seçimden önce kesinleşecek" ifadelerini kullandı.