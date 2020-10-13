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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Kemal Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim" çağrısını yorumladı

, Genel Başkanı tarafından ortaya atılan “” tartışmalarını A Haber’de yayınlanan programında yorumladı. Övür, “CHP'nin erken çağrısının gündem oluşturmaktan başka bir anlamı yok” dedi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını yorumladı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP tarafından gündeme getirilen "erken seçim" tartışmalarını A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı.

"KÜRESEL DÜNYANIN KODLARINI OKUYAMIYORLAR"

Övür, "CHP'nin başını çektiği, CHP ile birlikte hareket etmeye çalışan bütün siyasi aktörlere bakın hiçbirisi yeni küresel dünyanın kodlarını okuyamıyorlar. Sancı ve sıkışma oradan geliyor. Türkiye'nin ne Libya'daki pozisyonunu kavrayabiliyorlar, ne Doğu Akdeniz'deki yapmak istediğini anlamış değiller. Azerbaycan ve Suriye meselesinde de bunu gördük. Şimdi buradan bakınca CHP'nin erken seçim çağrısının gündem oluşturmaktan başka bir anlamı yok" açıklamasını yaptı.



"YENİ SİYASAL SİSTEMİ ANLAMIŞ DEĞİLLER"

Erken seçimin nasıl yapılabileceğine de değinen Mahmut Övür, "Seçim yoklamalarına bakıyorsun, CHP'nin oyunda bir kıpırdama yok, anlamlı bir gelişme yok. Millet İttifakı'nı oluşturmak için önlerinde üç yıl var. Erken seçim kavramı bir defa yanlış. Bir defa yeni siyasal sistemi anlamış değiller. Yeni siyasal sistemde seçimin yenilenmesi söz konusu olabilir. Bunun içinde 360'dan aşağı milletvekili olmadan bunu yapamazsın ya da Cumhurbaşkanı isteyecek. Şimdi bu ihtimale bakınca muhalefetin toplamına bakın bunu yakalama ihtimalleri yok." ifadelerine yer verdi.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Kemal Kılıçdaroğlunun erken seçim çağrısını yorumladı SABAH GAZETESİ YAZARI MAHMUT ÖVÜR KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN "ERKEN SEÇİM" ÇAĞRISINI YORUMLADI

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