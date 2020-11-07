Son dakika: MSB açıkladı! Teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Suriye Harekat alanlarında alınan emniyet tedbirleri ve icra edilen istikrar harekâtı neticesinde; Fırat Kalkanı Harekât Alanında, son iki yıl içinde toplam 583 DEAŞ'lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 374 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekât Alanında, son iki yıl içinde toplam 99 DEAŞ'lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 902 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Barış Pınarı harekâtıyla 9 Ekim 2019'dan bugüne kadar toplam 100 DEAŞ'lı terörist yakalanmıştır.



111 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Ermenistan, 27 Eylül 2020'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına, 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam etmektedir. Bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91'ı hayatını kaybetmiş ve 404'i yaralanmıştır. Azerbaycan Ordusu, Yukarı Karabağ bölgesinde 27 Eylül'den bugüne kadar toplam 208 köyü ele geçirmiştir.

Bugüne kadar; 410 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür.



TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE! HEPSİ İMHA EDİLDİ

Teröristler tarafından kullanılan 176 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 128 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.



Teröristler tarafından kullanılan 176 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 128 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.

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