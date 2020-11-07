KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Puan hesaplama...
KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 yılına ilişkin KPSS önlisans sınavı 25 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan soru ve cevapların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından konu ile ilgili açıklam geldi. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) önlisans oturumu 25 Ekim'de uygulandı. Sınava katılan binlerce aday heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde bazı sınav sonuçlarının erken açıklandığı görüldü. Ancak 2020 KPSS önlisans sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin sınav takvimidne yer alan bilgiye göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test içinyapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içindeGenel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilentestlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi içinKPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
KPSS ORTAÖĞRENİM SINAVI NE ZAMAN?
2020 lise KPSS 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2020 KPSS DHBT başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https:ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabilecekler.
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
2020 KPSS DHBT 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.
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