KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) önlisans oturumu 25 Ekim'de uygulandı. Sınava katılan binlerce aday heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde bazı sınav sonuçlarının erken açıklandığı görüldü. Ancak 2020 KPSS önlisans sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin sınav takvimidne yer alan bilgiye göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.