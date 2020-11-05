Son dakika: Erzurum'da PKK'ya ağır darbe! Teröristlerin inleri imha edildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca Karayazı ilçe kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, geçmiş dönemlerde etkisiz hale getirilen örgüt üyelerince kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınak tespit edildi.



İMHA EDİLDİ

Sığınak ve barınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile sığınak ve barınak güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

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