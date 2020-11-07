Son dakika: İzmir'in yaraları sarılıyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından notlar;

Taşınma süreçlerini koordine ediyoruz. Yapılacak işlere ilişkin bilgilendirme yapıyoruz. Her gün mimarlarımız TOKİ Başkanımızla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 15 gün içinde projeleri tamamlayıp 1 ayda başlayacağız.

7 proje alanında enkaz ve enkaz etrafı alanlarda projeler hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Zemin+5 kat 2+1 şeklinde yapacağız. 2+1 istemiyorum ve rezerv alan istiyorum diyenler için şehir hastanesi arkasında olan yer için büyütme çalışmalarımız da var. Sağlam bir zemin, uygun bir yerleşim alanı. İzmir yerel değerlerini koruyacağımız planlama yapıyoruz. Sosyal alanları, cami ve kültür merkeziyle örnek bir proje.

HAFTAYA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANACAK

* 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Diğer mahallelerde de depremde hasar görmemiş ya da az hasarlı alanlarda dönüşüm talepleri var. Tüm İzmir genelinde çalışma başlattık. Bu alanlarda verilecek tüm maddi ve teknik desteği vermeye hazırız.

* Sahada şu an 7 bin personelimiz 1007 araçla hizmet veriyor. Önümüzdeki hafta salı çarşamba hasar tespit çalışmalarımız tamamlanacak.

* Hasarlı hiçbir binada eğitim yapılmayacak. Konak-Bornava-Seferihisar-Buca'da talepleri almaya devam ediyoruz. Bayraklı ve diğer ilçelerde 3370 talep aldık. Hasar tespitleri için hasartespitcsb.gov.tr'den öğrenebilirler. 5000 konutluk örnek bir şehircilik anlayışıyla projelerimizi yaptık.

AĞIR HASARLI BİNALAR İÇİN YARDIMLAR BAŞLADI

* Çalışmamızın miktarını artırabilecek arazimiz mevcuttur. Yardım süreçleri de devam ediyor. Ağır hasarlı binalar için yardımlar başladı. Orta hasarlılar için de yardım süreci başlatıyoruz. Ağır hasarlılarda 13 bin TL, kiracılarımıza ise 5 bin TL yapıyoruz. Orta hasarlılarda ise ev sahiplerine 5 bin TL, kiracılarımıza 2500 TL yardım sürecini başlattık.

* İzmir Valiliğimize internet sitesi üzerinden bina durumu ve taşınmaya ilişkin durumlarını taleplerini belirtebilirler. İhtiyaçlarını internet sitesi üzerinden başvurabilirler. Koordinasyon çadırlarında da başvurular alınıyor.

2 YIL ÖDEMESİZ SIFIR FAİZLE 18 AY ÖDEME YAPILACAK

* AFAD'dan hak sahibi olanların nasıl bir ödeme olacak sorusu var. 2 yıl ödemesiz sıfır faizle 18 ay ödeme yapılacak. Maliyetlerde yüzde 40-50 oranında indirim yaptık. Bu alanlarda riskli binalardaki vatandaşlarımızın da kentsel dönüşüm bünyesinde süreçleri yürütülecek. Kira öder gibi bir bedelle ev sahibi olabilecekler. Çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor.

* 16 gün sonra Bayraklı'daki 1000 konteynerlık alan sosyal donatılarla inşası gerçekleşiyor. 16 gün sonra Bornova'daki 312 konteyner çalışmalarını başlatacağız. Ben konteyner kentte mi kalacağım, kiralık dairede mi kalacağım, gibi başvurularını yapmaları önemli. 2700 çadırımız kurulu. 944 boş çadırımız var. 6408 vatandaşımız çadırda kalıyor. Yemek hizmetimiz 500 bini aştı. Diğer STK ve belediyelerimizle Kızılay koordinasyonunda veriyoruz.

4 ÇADIR YERLEŞKESİNE POLİKLİNİK ÇADIRI DA KURULDU

* 4 çadır yerleşkesine poliklinik çadırı da kuruldu. Aynı şekilde Covid testi yaptırılacak çadırımız mevcut. Çocuklar için psikososyal destek veriliyor. En azından duygusal anlamda destek olmak amacıyla bu desteklerimizi çocuklarımıza yapıyoruz. Giyim ihtiyacı olan vatandaşlarımız için her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Gelen talepleri koordinasyon merkezlerine vatandaşlarımız iletebilir.

* Bundan sonraki süreç artık taşınma ve yapım süreci.

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