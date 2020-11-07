ÖSYM açıkladı! İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İSG puan hesaplama nasıl yapılır?
İSG sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 yılına ilişkin 1. dönem İSG sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. ÖSYM tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İSG puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, 07 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardınan gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılan adaylar bir yandan sonuçları beklerken bir yandan da puan hesaplama işlemlerini araştırıyor. Peki, İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İSG puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 İSG sonuçları 8 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.
İSG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bu durumun oluşması halinde, sınav sonuçları açıklandığı tarihte başarılı ilan edilenlerin hakları saklı tutulacaktır.
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:
Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.
İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.
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