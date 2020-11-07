ÖSYM açıkladı! İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İSG puan hesaplama nasıl yapılır?

İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, 07 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardınan gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılan adaylar bir yandan sonuçları beklerken bir yandan da puan hesaplama işlemlerini araştırıyor. Peki, İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İSG puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 İSG sonuçları 8 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.