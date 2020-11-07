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İzmir'in yaraları sarılıyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 07.11.2020 11:36
Güncelleme:07.11.2020 11:37
İzmir depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Hasarlı okullarda kesinlikle eğitim yapılmayacak. Ağır hasarlı binalarda oturanlar için yardımlar başladı." dedi. Bakan Kurum, "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Kurum, "857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek" diye konuştu.

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