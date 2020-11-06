Son dakika: Bakan Kurum'dan İzmir depremiyle ilgili önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın taşınmasını sağlayıp riskli binaların yıkılma sürecini yürütüyoruz.

İzmir kardeşlerimize çağrıda bulunmak istersek; enkaz altında sürekli onlarla beraberiz. Acılarını, mutluluklarını yaşıyoruz. Gördüklerini, eksik olduğunu düşündüklerini ya da taleplerini, muhtarlıklardaki koordinasyon ofislerine ihtiyaçlarını taleplerini gönderebilirler, iletebilirler. Anında ihtiyaçları karşılamak üzere afet ve koordinasyon merkezimiz çalışıyor.

Burada hep birlikte valimiz, milletvekillerimizle birlikte istişare toplantısı yaptık. İzmir'in dönüşümünü, şu ana kadar yaptığımız yapacağımız işleri hep birlikte istişare ettik.

Sahada 7 bin 129 personelimiz; enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma-teknik hizmetleri faaliyetlerini yürütmektedirler.

Tedavi görenlerden 5'i ağır olmak üzere 7'si hastanede.

"BİNASI AZ HASARLI VE HASARSIZ OLAN VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNE GİREBİLİRLER"

12 hasarlı binanın yıkımını tamamladık. Salı günü hedefimiz tüm İzmir genelinde çalışmaları tamamlamaktır. 2508 a hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. Hızlı şekilde ağır hasarlı binaların yıkım sürecini yürütüyoruz.

Hasar tespit çalışmalarımıza giden arkadaşlarımız vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. Ancak apartmanında olmayan vatandaşlarımız da hasar tespitlerini, hasartespit.cbc.gov.tr adresinden öğrenebilirler.

Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da bugün istişare ettik. orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin belediyemizin, bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız.

4 bin konut inşa edilecek, proje 1 ay içinde başlayacak.

Tsunamiden etkilenenlere 1 milyon 904 bin TL ödeme yapıldı.

Toplamda bin 312 konteynerlik iki ayrı kent kurulacak.

Çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır.

BÖLGEDE 7 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ BEKLEMİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonraki süreç yaraların sarılması.

Bölgede 7 gün boyunca yağış beklemiyoruz.

Toplu konut rezerv alanı 3 bin dönüme çıkabilir.

SORU CEVAP

(Nakliye ve kiralarda fiyat artışı) Bakan Kurum: İlk günlerde hasarlı binalara girilmemesi çağrısında bulunduk. Ve açıklası binaların hasar tespit durumunu bilmeden de vatandaşımızın binalara girmesini doğru da bulmuyoruz. Hasar tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdük. Şu an Bayraklı ilçemizin hemen hemen tamamında hasar tespit çalışması tamamlandı. Ve aldığımız verileri de şeffaf bir şekilde bakanlığımız internet sitesinden duyuruyoruz. Vatandaşımız bundan sonraki süreçte, az hasarlı ve hasarsız olarak gördükleri binalara girebilirler.

Orta hasarlı binalar güçlendirme yapılmak durumunda. Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz. Ağır hasarlı binalarda projeler ve çalışmalar yine bakanlığımızca yürütülmektedir. Vatandaşlarımız hasartespit.cbc.gov'tr'den bakıp süreci işletmiş olacağız.

Vatandaşlarımızın güven içinde, valiliğimiz koordinasyonunda taşınma sürecini yürütüyoruz. Dün valimiz tüm taşıma şirketleriyle toplantı gerçekleştirdi. Burada tek bir taşınma rayici uygulanacak. İkinci bir fiyat belirlenmeyecek. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tespitimiz halinde gerekli işlem yapılacaktır.

İZMİR DEPREMİ

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 114 kişi yaşamını yitirdi, 1035 kişi yaralandı.

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