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Türkiye'den İsrail'e Doğu Kudüs tepkisi

, işgalci 'in ve Ürdün Vadisi için aldığı yıkım kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'in haklı davasını savunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Türkiye'den İsrail'e Doğu Kudüs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ürdün Vadisi ve Doğu Kudüs için aldığı yıkım ve tahliye kararının saldırgan ve hukuk dışı olduğunu açıkladı.

"FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASINI SAVUNACAĞIZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, işgal altında bulundurduğu Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait yerleşim, yaşam, eğitim ve sağlık tesislerini içeren 70'i aşkın yapıyı yıkıp, Doğu Kudüs'ün merkezinde Filistinlilere ait 200 iş yerine yönelik tahliye ve yıkım kararı almak suretiyle, saldırgan ve hukuk tanımaz politikasını bir kez daha göstermiştir. Bu eylemin Covid-19 salgınının sürdüğü bir ortamda yapılması durumun vahametini daha da artırmaktadır" denildi.

İsrail'in, Batı Şeria'da 2020 yılında bugüne kadar Filistinlilere ait toplam 689 yapıyı yıkarak, 869 Filistinlinin evsiz kalmasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini daha da derinleştirmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeye yönelik bu tür hukuk ve insanlık dışı uygulamaları reddetmeye ve Filistin halkının yanında yer almaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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