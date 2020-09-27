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Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan BM'ye çağrı

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM 75. Genel Kuruluna video mesaj ile seslendi. Önemli çağrıda bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistin davası BM için en büyük sınavdır"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2020
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan BM'ye çağrı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin davasının Birleşmiş Milletler (BM) için en büyük sınav olduğunu söyledi.

Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan BM 75. Genel Kuruluna Filistin adına video mesaj ile hitap etti.

BM'nin Filistin davası için önemini vurgulayan Abbas, "Filistin davası BM için en büyük sınavdır. Biz, hakkımızdan fazlasını istemediğimiz gibi azını da kabul etmeyeceğiz." dedi.

TAM ÜYELİK İÇİN ÇALIŞMA SÖZÜ

Abbas, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hâlâ BM'nin Filistin davasını uluslararası meşruiyete uygun olarak barışçıl çözüme kavuşturmada tüm sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. İsrail ve ABD yönetiminin bu uluslararası örgüte (BM'ye) ve uluslararası meşruiyet kararlarına yönelik saldırısının yoğunlaştığı bir zamanda, bu örgüte bağlılığımız artıyor."

Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlıkları uğruna yürüttükleri meşru mücadelelerinin destekçisi olması için BM'ye umut bağladığını kaydeden Abbas, Filistin'in BM'de tam üyelik hakkını kazanması için çalışma sözü verdi.

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