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Katar'dan Arap Birliği'ne anlamlı "Filistin" mesajı: Başkanlığı reddediyoruz

ile ABD'de anlaşarak davasına ihanet eden Bahreyn ile 'ne 'dan anlamlı bir mesaj geldi. Katar, Filistin'in çekildiği Arap Birliği dönem başkanlığını devralmayı reddetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Katar'dan Arap Birliği'ne anlamlı Filistin mesajı: Başkanlığı reddediyoruz

Filistin'in 22 Eylül'de Arap Birliği dönem başkanlığından çekildiğini duyurmasının ardından Arap Birliğinin iç tüzüğü gereğince bu Katar'a teklif edildi.

Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Katar'ın 2021'in Mart ayında gerçekleştirilecek toplantının başkanlık hakkına bağlı kalmakla birlikte, halihazırda Filistin Devleti'nin çekildiği oturumu sürdürmediğimiz için özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİN'DEN DİK DURUŞ

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, 22 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliği Genel Sekreterliğinin Arap Barış Girişimine aykırı olarak İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'e destek vermesi nedeniyle birliğin dönem başkanlığını bıraktığını duyurmuştu.

Bazı güçlü Arap ülkelerinin de Arap Barış Girişiminden ayrılmayı kınamadığını ve dolayısıyla Arap Birliğinin de öngörülebilir bir süreçte kınama kararı alamayacağına vurgu yapan Maliki, "Bizim dönem başkanlığımızda işgal devletiyle normalleşmeye koşan Arap ülkelerini görmekten onur duymuyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Telekonferans aracılığıyla 9 Eylül'de Filistin başkanlığındaki dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen Arap Birliği toplantısında, İsrail ile "ilişkilerin normalleşmesini" kınayan bir karar çıkamamıştı.

O ÜLKELERDEN FİLİSTİN DAVASINA İHANET

Filistinli diplomatlara göre, "nüfuz sahibi güçlü Arap ülkeleri", Arap Barış Girişimine aykırı olarak İsrail ile normalleşen Körfez Arap ülkelerinin kınanması kararının çıkmasını engelledi.

Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

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