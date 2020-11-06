Son dakika: FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına operasyon: 89 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 89 kişinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıklarının tespit edildiği belirtildi.



89 ŞÜPHELİDEN 29'U AKTİF KAMU GÖREVLİSİ

Haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliden 29'unun çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olduğu kaydedildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

BİR OPERASYON DAHA: 4 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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