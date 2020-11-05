19 yıl önce öldürülen Hande'nin babası ve üvey annesi tutuklandı

Üvey anne Şehnaz Ç. de savunmasında "Üvey kızım Hande Ç'yi eşim Nezih Ç'nin öldürdüğünden artık eminim. Buna dair savcılığa dilekçe de sunmuştum. Nezih Ç'nin aleyhimdeki beyan ve suçlamalarının hepsi birer uydurmadır. Ben hiçbir zaman kendisine Hande Ç'yi kastederek 'bak kurtulduk' şeklinde bir şey söylemedim. Kendisi ile şu an boşanma aşamasındayız. Olayın olduğu gün ben kız kardeşimin evindeydim. Sabah saatlerinde evden çıktım. Bu sırada Hande yatağında uyuyordu. Hande ile aramızda ara sıra temizlikle ilgili tartışmalar olsa da aramız gayet iyiydi. Benim üvey kızımın öldürülmesi olayında en ufak bir ilgim yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Hakimlik kararında, şüphelilerin olayın olduğu tarihten bu yana farklı zamanlarda verdikleri ifadeler arasında çelişkilerin olduğunu, savunmalarında birbirlerini suçlayıcı beyanlarının bulunduğunu, kullanımlarında bulunan hatlara ait HTS kayıtlarının da savunmalarını doğrulamadığını belirtti.

Olayda kullanılan bıçağın kesici kısmından alınan sürüntü örneğinde elde edilen karışık DNA profilinin baba Nezih Ç'ye ait olduğunu belirtir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi raporu olduğunu kaydeden hakimlik, bu nedenle üvey anne ile babanın "alt soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.