CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, "Saray ve çevresi parti kuracaklara para desteği veriyor" iddiasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor.

"AÇIKLAYACAK MI YOKSA SUSARAK GEÇİŞTİRECEK Mİ?"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında, "Muharrem İnce şimdiden 'Kimmiş bu Saray'dan para alan CHP'li? Kemal Kılıçdaroğlu bunu açıklamalı' diye ortalığı inletmeye başladı. Gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya açıklık getirmesi şart. Millet ittifakını dağıtmak için iktidar kimlere para veriyor? Açıklamalı. İsimleri paylaşması tabii ki yetmez. Elinde buna dair kanıtlar var mı? Açıklamalı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya açıklık getirmesi şart.. Yoksa tıpkı 'Saraya giden CHP'li' vakasında olduğu gibi susarak geçiştirmeyi mi tercih edecek?" ifadelerini kullandı.



'KİM BUNLAR' DİYE SORULMUŞ MU?

Akşam yazarı Mustafa Kartoğlu ise CHP liderini eleştirdi ve "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin; CHP'de veya geçmişte ittifakta yer alan kişilere ayrı parti kurdurmaya çalıştığını, ittifakta yer alan belli kişileri finanse ettiğini, hatta bu kişilerden birine, 'uçak biletin her şeyin hazır' denildiğini söylemiş. İsim açıklamamış. Ne para teklif edilen CHP'lileri açıklamış; ne de 'muhalefeti eleştirin' denilen medya kuruluşlarını veya gazetecileri! 'Kim bunlar' diye sorulmuş mu, ilgili haberlerde yok. Bu, 'Saraya giden CHP'li' asparagasından (yalan haber anlamında bir gazetecilik deyimi) daha fena..." yorumunda bulundu.



Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk de, bugünkü köşe yazısında şunları söyledi:

"Yakın geçmişini unutmuş olamayız. Daha yakın geçmişte, 'AK Parti'den oy çalmak için kurulan' partileri teşvik eden Kılıçdaroğlu bugün o partilerden birinin yayın organına çıkıp, 'Millet İttifakı'nı bozmak için para harcıyorlar. CHP içinden bazılarına para vererek parti kurduruyorlar' diyor. Peki adama sormazlar mı? Başından mı pay biçiyorsun?"

İNCE: 'ATATÜRK' DİYEMEYEN İL BAŞKANINI TUTUYORSUN

'Memleket Hareketi' adıyla Türkiye turu başlatan CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı'nı dağıtmak için saray ve çevresi, bürokrasinin bazı unsurlarını da kullanarak operasyon yapıyor" açıklamasına "Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun" demişti.



KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı televizyon programında, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan CHP'nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül ile 'Memleket Hareketi' programını başlatan ve yeni parti kuracağı ileri sürülen Muharrem İnce'ye göndermede bulunmuştu.



CHP'de siyaset yapmış eski isimlere parti kurdurulmaya çalışıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"İttifakın dağıtılması için bir çaba harcadılar. 'Acaba ittifakı dağıtmak için geçmişte ittifakın içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz?' Şimdi bu çaba gösteriliyor. (Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?) Sadece o değil. Muharrem Bey, henüz ayrılmış değil. Onu bilmiyorum tabi. (Mustafa Sarıgül'ü mü kast ediyorsunuz?) İttifakın içinde geçmişte yer alıp; CHP olabilir veya bir başka; buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere ciddi paralar verilerek 'Acaba ayrı parti kurdurtabilir miyiz' diye çabalar var. Belli kişilere teklif götürüldüğünü biliyorum. 'Paradan hiç korkmayın hiç çekinmeyin' Hatta parti kurmak isteyenlerden birisinin doğrudan doğruya belli kişileri arayıp ; 'Uçak biletin hazır. Gel buraya oturalım konuşalım, bu işleri halledelim' denildiğini de biliyorum."

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MUHAMMED UZUN / SABAH