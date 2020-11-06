İstanbul için ürküten deprem raporu: 48 bin bina yıkılacak









Beylikdüzü'nde yaşayan ve yaşadığı binanın güvenli olmadığını düşündüğünü kaydeden Recep Gülgen ise, "En son İzmir depreminde 2 yıllık bina çökme derecesine geldikten sonra, bizimkilerin de risk altında olduğunu düşünüyorum. Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. 12 katlı. Tabii yüksekte oturduğumuz için sıkıntı. Bina güvenli mi değil mi diye test yaptırmadık, kimsenin umurunda değil açıkçası. Biz Türkler olarak başımıza gelince anlıyoruz malum" dedi.

"DURUMUN KRİTİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Samatya'da 20 yıllık bir binada yaşayan ve yaşadığı binanın deprem güvenli olup olmadığını bilmediğini söyleyen Selin Atak, şunları söyledi:

"Şu an bulunduğumuz semt oldukça eski yapılara sahip. Bir denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbirimiz güvende değiliz. İzmir depreminden sonra binaca test yaptırmak gibi bir girişimimiz olacak. Bu mahallede de durumun kritik olduğunu düşünüyorum"