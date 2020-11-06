“Erken Uyarı” sistemiyle depremde gaz, elektrik ve su kesilecek

Tüm Türkiye'yi yasa boğan İzmir Depremi, deprem gerçeğini bir kez daha ülke gündeminin en üst sıralarına çıkardı. 1999 Marmara Depremi'nin yaşandığı Kocaeli'de ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde depremin hasarlarının en aza indirilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk defa kurulacak olan "Akıllı Kent Uygulaması" deprem ve diğer olası afet zararlarının azaltılmasında büyük bir adım olacak.

BÜYÜKŞEHİR, AFAD ve GTÜ İŞBİRLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kocaeli Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında erken uyarı sisteminin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İmzalanan "Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması" projesi kapsamında "erken uyarı" ve "acil müdahale" sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları sürüyor.