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İstanbul Havalimanı'ndan otopark fiyatlarına kasım ayında yüzde 50 indirim

'nin en büyüğü ve dünyanın sayılı meydanlarından olan 'nda işletmeci , havalimanı otoparkının kasım ayı boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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İstanbul Havalimanı'ndan otopark fiyatlarına kasım ayında yüzde 50 indirim

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nda yolcuların kullandığı otopark alanları için kasım ayında indirim kararı alındı.

KASIM AYI BOYUNCA

Buna göre havalimanını kullanan yolcular otopark alanlarını yüzde 50 indirimli olarak kullanabilecek. Konuya ilişkin İstanbul Havalimanı işletmeci İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda otoparkın indirimli olduğu belirtilerek, "İstanbul Havalimanı otoparkı, kasım ayı boyunca yüzde 50 indirimle misafirlerimizin hizmetinde" denildi.

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