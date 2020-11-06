06 Kasım 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fotoğraf paylaşıp uyardı

Son dakika haberine göre; 'da son dönemde vaka sayıları artarken, Sağlık Bakanı 'dan yeni bir paylaşım geldi. , İstanbul'daki 'nden bir fotoğraf paylaşarak, 'Hastalık yayılıyor' uyarısı yaptı.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fotoğraf paylaşıp uyardı

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter'dan salgınıyla ilgili paylaşım yaptı. 'daki 'nde yürüyen kalabalığın fotoğrafını paylaşan , 'Hastalık yayılıyor' uyarısında bulundu.

PAZARDAN BİR KARE PAYLAŞTI

Bakan Koca daha sonra sosyal medya adresinden İstanbul'da bir pazarda çekilen fotoğrafı paylaştı.

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