Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fotoğraf paylaşıp uyardı
Son dakika haberine göre; İstanbul'da son dönemde koronavirüs vaka sayıları artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi. Bakan Koca, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nden bir fotoğraf paylaşarak, 'Hastalık yayılıyor' uyarısı yaptı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan koronavirüs salgınıyla ilgili paylaşım yaptı. İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde yürüyen kalabalığın fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, 'Hastalık yayılıyor' uyarısında bulundu.