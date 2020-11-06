





"TELEVİZYONLARDA 'KIZIMIN KATİLİNİ BULUN' DEDİ"

Karşı kapı komşularının korkudan 1 ay kendilerinde kaldığını söyleyen Akbaş, "Televizyonlarda 'kızımın katilini bulun' dedi. Polislere saldırdı hepimiz seyrettik. Bu işi çözemezsiniz maaşınızı boşuna alıyorsunuz diye saçma sapan konuştu. Hande öldükten sonra 2 sene daha burada oturdular. Benim çocuğumu da sokakta kovaladı. O zaman küçüktü benim çocuğum, çocuğumu sokakta kovaladı. Seni bıçaklayacağım, öldüreceğim diye. Ben koştum aşağıya çocuğumu kurtardım. Bizim de düşüncemiz, görmedik bilmiyoruz ama kendi çocuğuna zarar veren bizim çocuğumuza neden zarar vermesin dedik" diye konuştu.

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"KÜÇÜK KIZA BİR ZULÜMÜ VARDI ÜVEY ANNESİNİN"

Karşı binada apartman görevlisi olan Sadık Karaağaç ise, "Annesinin psikopat olduğunu biliyorduk. Camlardan dik dik bakıyordu sağa sola. Zaten birkaç gün önce de dik dik baktı. 3 gün sonra da bu olay gerçekleşti. Kapıcının üzerine yıkmaya çalıştılar suçu. Bütün deliller üvey annesinin üzerineydi. Bizim binaya da geldi soruşturma ekibi. Onlara da söyledik ama bir türlü aydınlatılmadı. Dün öğrendik. Şok geçirdik ama annesinin babasının bu işte elinin olduğunu herkes biliyordu. Küçük kızı görüyordum. Birinci katta oturuyorlardı, kendi çamaşırlarını kendisi astığını defalarca söyledik gelen ekiplere. Küçük kıza bir zulümü vardı üvey annesinin. Duyduğumuza göre hunharca çekiç ve bıçak darbesiyle öldürülmüş ama bu dışarıdan birinin yapabileceği bir iş değil" dedi.