Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'deki başkanlık seçimi, İzmir depremi ve kentsel dönüşüm ile ilgili A Haber'e verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ANKARA'NIN BİR ADAY TERCİHİ VAR MI?

Ankara'nın ya da bizim öyle bir tercihimiz olması söz konusu değil. Dolayısıyla her ülke kendi seçimini yapar. Biz sadece diğer ülkelerde olduğu gibi Amerika'daki seçimi dışarıdan takip ederiz.

BIDEN'IN AÇIKLAMALARI

TÜRKİYE'DE İKTİDARIN BELİRLENMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ

Türkiye eski Türkiye değil. Uluslararası alanda yaşanan sıkıntılar da bundan kaynaklanıyor. 'Eski Türkiye değil'den de kastımız şu: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, cumhurbaşkanımızın vizyonunda bambaşka bir Türkiye ortaya çıktı. Nedir o? İllaki Batı, Doğu veya başkasının ekseninde olan Türkiye değil. Kendi vatandaşının çıkarları neyi gerektiyorsa, o çerçevede hareket eden bir Türkiye var. Başkalarına saygılı, başkalarının bağımsızlığına saygılı. Bölgesinde olan olaylara karşı da, dünya da olan olaylara karşı da... Kendisini süper güç olarak ifade eden bazı ülkelerle yaşadığımız sıkıntılar burdan kaynaklanıyor. Ülke içersinde (muhalefet de buna dahildir) yaşanan bazı sıkıntılar da bundan kaynaklanıyor. Yani bir zihniyet dönüşümü gerçekleşti Türkiye'de. İllaki başka birisinin ekseninde değil, kendi ekseni üzerinde duran, ayağını sapasağlam Anadolu'ya basan sonrasında da diğer beldelerde de kendi menfaatleri doğrultusunda dünyadaki değerlendiren bir Türkiye var. Dolayısıyla hiç kimsenin Türkiye'nin içişlerine veya Türkiye'de iktidarın kim olacağı ile alakalı veya iktidarın nasıl değiştirileceği ile alakalı herhangi bir söz söylemesine kim olursa olsun Türkiye'nin müsaade etmesi mümkün değildir.

Buna ne biz müsaade ederiz ne de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Dolayısıyla Biden'in açıklamasını biz bir tahlihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Buna ilişkin olarak da tepkilerimizi çok net bir şekilde ifade etttik.

FETÖ elebaşının ABD'den istememiz gibi doğal bir şey olamaz. Terör örgütü YPG/PKK konusunda hassasiyetiniz gözetilmeli.

Seçim sistemiyle ilgili sıkıntıyı dışarıdan gözlemliyoruz.

ABD İLE YENİ DÖNEMDE İLİŞKİLER NASIL OLACAK?

S-400 yaptırım konusunda bir gerekçe olamaz. Türkiye yaptırımlardan korkan bir ülke olmaktan çıkmıştır.

İZMİR'DEKİ 6,6'LIK DEPREM

Can ve mal üzerinden siyaset yapmayız ve yaptırmayız. Afet konusunda dünyada en iyi sistemlerden birini kurduk. Afet durumunda sıfırınca dakikada hareket eder konumdayız.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SON DURUM NE?

Yeni yönetmeliğe göre yapılan binanın yıkılma şansı yok. Dönüştürülmesi gereken 6 milyon 700 bin konut var. Okullar başta olmak üzere kamu binaları güçlendiriliyor. 1 yıl içinde İzmirlilere muhteşem binalar teslim edeceğiz. Kimin kusuru varsa bedelini ödeyecek.

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