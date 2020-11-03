Helim Amca'yı kaybettik: 26 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılmıştı
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında enkaz altında kalan Helim Sarı hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Sarı arama kurtarma ekiplerinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" demişti.
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İzmir'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi. Helim Sarı (62), kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.
MARKETE GİTMİŞTİ
Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.
"İNŞALLAH" DEMİŞTİ
Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.