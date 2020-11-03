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Helim Amca'yı kaybettik: 26 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılmıştı

'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki sonrasında enkaz altında kalan hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Sarı arama kurtarma ekiplerinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" demişti.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Helim Amca'yı kaybettik: 26 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılmıştı

İzmir'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi. Helim Sarı (62), kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

MARKETE GİTMİŞTİ

Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.

"İNŞALLAH" DEMİŞTİ

Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.

A Haber muhabiri canlı yayında 26 saat sonra gelen mucizenin detaylarını anlattı A HABER MUHABİRİ CANLI YAYINDA 26 SAAT SONRA GELEN MUCİZENİN DETAYLARINI ANLATTI

İzmir depreminde enkaz altından 26 saat sonra kurtarılan Halim Sarının kurtarma ekipleriyle konuşması yayınlandı İZMİR DEPREMİNDE ENKAZ ALTINDAN 26 SAAT SONRA KURTARILAN HALİM SARI'NIN KURTARMA EKİPLERİYLE KONUŞMASI YAYINLANDI

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