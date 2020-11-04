04 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 04 Kasım 2020

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. , 'a ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. İşte 4 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 04 Kasım 2020

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 4 Kasım Çarşamba gününe ait günlük yeni tip koronavirüs verileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 77 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 558'e yükseldiğini açıkladı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Kasım koronavirüs verilerini açıkladı | Bakan Koca uyardı SAĞLIK BAKANLIĞI 4 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI | BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 558'e yükseldi. Bugün toplam 144 bin 416 test yapılırken, 2 bin 391 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 384 bin 509 oldu. Bugün iyileşen bin 841 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 330 bin 665'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 464 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2 bin 391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın" ifadelerine yer verdi.

3 Kasım korona tablosu: Türkiyede corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?. 3 KASIM KORONA TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? KORONADAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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