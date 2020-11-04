PKK Hakkari'de işçilere saldırdı
Terör örgütü PKK, Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol çalışması yapan işçilere saldırdı. PKK'lı teröristler füze ve uzun namlulu silahlarla 1 sivili şehit etti.
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı.
Bölgede operasyon başlatıldı.
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