KILIÇDAROĞLU: BELEDİYELERİN BİNA YIKMA YETKİSİ YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Riskli alanlar belirlendikten sonra oradaki binaların yıkılması gerekiyor. Belediyenin yıkım kararı alma gibi bir kararı yok. Yıkım kararını valilik ve ona bağlı kurumlar veriyor. Belediye de yıkım kararı alınan bölgede yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Belediyeler açısından riskli bölgeleri tespit etmek oldukça önemli ancak belediyelerin bina yıkma yetkileri bulunmuyor" iddiasında bulundu.

SOYER: "YIKIM YETKİSİNİ ALMAK İÇİN GEREKİYORSA YASAL DÜZENLEMEYİ MECLİS'E TAŞIYACAĞIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise katıldığı bir televizyon programında, "Yapı deformasyonunda bize ihbar gelmediğinde böyle bir denetim yapma yetkimiz yok. Sadece incelemesini yapabiliyoruz. Yıkım yetkisini almak için gerekiyorsa yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacağım. Bunu mutlaka yapacağım. Bu endişeyle, bu kaygıyla yaşanmaz" iddiasında bulundu.

KOCAOĞLU, 10 SENE İZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDE BULUNDU

28 Mart 2004 seçiminde CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçilen Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina'nın 2004 Haziranı'nda vefatı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilmişti.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde de yüzde 55 oy alan Aziz Kocaoğlu, 5 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçilmişti. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 49,6 oy alarak tekrar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.